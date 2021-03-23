Кандидатуру Мартина Уолша утвердили на пост министра труда США

Сенат конгресса США утвердил кандидатуру Мартина Уолша на должность министра труда Штатов, сообщила газета The New York Times со ссылкой на результаты голосования.

Отмечается, что за Уолша отдали голоса 68 сенаторов. 28 оказались против его кандидатуры, написал сайт RT.

С 2014 года Уолш являлся мэром Бостона.

Ранее помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у России и Штатов есть множество разногласий, однако все еще существуют важные сферы, в которых между странами возможно взаимодействие.