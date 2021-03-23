Помощник Байдена заявил о возможности сотрудничать с Россией в ключевых сферах

У России и США есть множество разногласий, однако все еще существуют ключевые сферы, в которых между странами возможно взаимодействие. Об этом MSNBC заявил помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Советник Байдена предрек трудные времена в отношениях с Россией. Салливан отметил, что все еще существует ряд вопросов, по которым позиции Вашингтона и Москвы расходятся. Кроме того, есть ряд действий российской стороны, на которые США необходимо дать решительный ответ, по его словам.

Администрация США вместе с тем считает возможным работу с Москвой по ключевым вопросам, включая сферу вооружений. Помощник президента США напомнил, что по одному из таких вопросов несколько недель назад страны уже достигли соглашения, когда договорились о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет.

Белый дом также рассчитывает на взаимодействие с Россией и Китаем для денуклеаризации КНДР, добавил Салливан.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала о самочувствии президента Байдена после того, как он трижды споткнулся, поднимаясь по трапу в самолет. По ее словам, американский лидер провел выходные в загородной резиденции и сейчас «в полном порядке».