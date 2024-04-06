Мир 06 апреля 2024, 07:30 Кандидату на пост генсека НАТО выдвинули ряд условий Bloomberg: Европа поставила ряд требований к кандидату на пост генсека НАТО Zhao Dingzhe/XinHua / Global Look Press

Читать 360tv в

Несколько стран Восточной Европы согласились поддержать кандидата на пост генерального секретаря НАТО, премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, но только в том случае, если он выполнит ряд условий. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации издания, Рютте согласуют на пост генсека альянса, если он увеличит долю выходцев из Восточной Европы в руководстве организации. Сейчас регион в блоке представляет только заместитель действующего генсека Йенса Столтенберга — Мирча Джоанэ из Румынии.

Реклама

В издании добавили, что из-за конфликта на Украине страны Восточной Европы «почувствовали уверенность» и решили больше влиять на решения НАТО. Для получения должности генсека альянса Рютте потребуется поддержка 32 государств, указали в агентстве.

Ранее Нидерландская радиовещательная компания заявила, что назначение нового главы блока отложат. Источники издания подчеркнули, что для утверждение Рютте на должности потребует больше времени.