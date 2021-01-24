Глава Минздрава ФРГ назвал лидера ХДС основным кандидатом в канцлеры
По его словам, Лашет, как руководитель ХДС, является естественным кандидатом в канцлеры.
«Армин Лашет руководит нашим ХДС и тем самым является естественным кандидатом в канцлеры», — сказал Шпан. Его слова приводит ТАСС.
Также министр опроверг информацию СМИ о собственном выдвижении на пост канцлера. Он объяснил это тем, что сегодня он концентрируется «на преодолении самого серьезного кризиса в области здравоохранения в истории Федеративной Республики».
Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия в Германии Армин Лашет в середине января 2021 года был избран новым лидером ХДС. Он может повести консерваторов на парламентские выборы вместо Ангелы Меркель. Тогда в случае победы новый глава ХДС получит должность нового канцлера ФРГ.
Выборы в бундестаг назначены на 26 сентября 2021 года. Новое правительство будет сформировано по результатам голосования.