Меркель выбрали замену

В первом туре из 1001 делегата проголосовали 992, трое из них воздержались. Лашет набрал 380 голосов, бывший глава парламентской фракции Фридрих Мерц — 385, а Норберт Реттген — 224. Никто из них не получил абсолютного большинства, из-за чего понадобилось провести второй раунд.

После этого Лашет получил 521 голос, написала «Газета.ru».

Новый глава ХДС может повести консерваторов на парламентские выборы в сентябре 2021 года вместо Ангелы Меркель. Тогда в случае победы он получит должность нового канцлера ФРГ.

Среди кандидатов также числились бывший глава парламентской фракции Фридрих Мерц и руководитель комитета Бундестага по международным делам Норберт Реттген. Съезд проходил в онлайн-режиме.

Будучи еще кандидатом на должность главы ХДС, Лашет пообещал защитить Германию от правого экстремизма и проявлений ненависти в обществе. Он напомнил о недавних событиях в Вашингтоне, когда протестовавшие ворвались в здание Конгресса США 6 января. Политик пояснил, что подобное случалось и в ФРГ, — упомянул имперские флаги на ступенях Бундестага. В 2020 году в Берлине во время протестов против коронавирусных ограничений манифестанты перелезли через ограду перед зданием парламента и забрались на ступени.

Лашет возглавляет самый густонаселенный регион в ФРГ. Решения Лашета по борьбе с коронавирусом не всегда считали правильными, это отражалось на его рейтингах. Тем не менее управленческий опыт премьер-министра федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия значительно богаче, чем у конкурентов. К тому же 59-летний политик придерживается курса канцлера ФРГ Ангелы Меркель и пользуется наибольшей популярностью среди однопартийцев.

До 2018 года ХДС руководила Ангела Меркель, после нее — Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Последняя подала в отставку в феврале 2020-го.