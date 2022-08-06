Кандидат в премьеры Великобритании Сунак допустил выход страны из ЕСПЧ

Решением миграционного кризиса в Великобритании может стать ее выход из Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Возможность стоит рассмотреть, если другие варианты не сработают.

Бывший глава британского Минфина и кандидат на пост премьер-министра страны Риши Сунак заявил об этом в ходе четвертых выборных выступлений в Истборне, которые транслировала газета The Sun на своем YouTube-канале.

«Возможно, нам придется, нельзя исключать никаких вариантов», — ответил Сунак на вопрос о вероятном выходе Великобритании из ЕСПЧ.

Политик пообещал сделать все возможное для реализации согласованной с Руандой миграционной политики, чтобы контролировать британские границы.

Глава британского МИД Лиз Трасс, которая тоже борется за пост премьера, предрекла своей стране тяжелую зиму. Для преодоления кризиса она планирует продвигать эксплуатацию ресурсов Северного моря, атомной энергетики и наращивать поставки сланцевого газа.