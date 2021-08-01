Кандидат в канцлеры Германии заявил о «стыде» из-за Второй мировой войны

Кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет заявил, что он испытывает «глубокий стыд и смирение» из-за преступлений нацистского рейха против поляков во время Второй мировой войны. На грядущих выборах политик заменит Ангелу Меркель в качестве лидера партии христианских демократов.

Об этом Армин Лашет заявил в интервью польской ежедневной газете Rzeczpospolita. Он подчеркнул, что у него есть желание посетить в Варшаве празднование 77-летней годовщины восстания 1944 года против нацистской немецкой оккупации.

«Преступления, которые немцы совершили против всего польского народа, наполняют меня глубоким позором и смирением. Эти чувство ответственности будет определять нашу политику в отношении Польши и в будущем», — сказал Лашет.

Он подчеркнул, что Германия всегда будет сознавать свою историческую ответственность за свободу и независимость Польши.

Ранее Армин Лашет пригрозил России санкциями в случае использования газопровода «Северный поток — 2» против Украины.