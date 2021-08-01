Кандидат в канцлеры Германии пригрозил России санкциями из-за Украины

Кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет пригрозил России санкциями в случае использования газопровода «Северный поток — 2» против Украины. Такое заявление он сделал в интервью польской газете Rzeczpospolita.

«Если Россия снова предпримет агрессивные действия против Украины, Германия примет меры на национальном уровне и выступит за штрафные меры в рамках Европейского союза», — заявил кандидат в канцлеры.

Лашет отметил, что Германия таким образом сможет предотвратить использование газопровода в целях геополитики. По словам кандидата в канцлеры, уже существующее соглашение по трубопроводу между США и Германией станет инструментом влияния на Россию.

По мнению Лашета, безопасность украинского государства должна быть приоритетом внешней политики, которую проводит ФРГ.

Ранее стало известно, что газопровод «Северный поток — 2» достроен уже на 99%. Против его строительства выступают США и Украина. Официальный Вашингтон уже несколько раз вводил санкции, которые должны были помешать строительству газопровода. Тем не менее, проект почти завершен и может начать эксплуатироваться уже в этом году.

Ряд американских сенаторов поставили президенту США Джо Байдену ультиматум: они заявили, что блокируют назначения в американский Минфин, если глава страны отменит санкции против газопровода. В новом документе, который уже одобрила палата представителей, есть пункт о запрете Байдену отменять эти ограничения.