Кандидат на пост премьера Великобритании Сунак назвал себя аутсайдером

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак назвал себя аутсайдером гонки. Об этом он заявил во время запуска предвыборной кампании в городе Грантем.

«Сегодня начинается моя кампания с членами партии. <…> Я сделаю всt, чтобы заслужить каждый голос, но не сомневайтесь, я — аутсайдер», — сказал Сунак. Цитату привел телеканал Sky News.

По словам кандидата на пост премьера, его кампания будет представлять лучшие консервативные ценности, написал Piter.TV.

Пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии провели в среду, 20 июля. Его участники выбирали нового лидера партии, который станет премьер-министром страны. По итогам голосования в финал избирательной гонки вышел бывший глава Минфина Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс.

В последнем туре голосовать будут все члены партии. Сой выбор они будут делать по почте. Результаты должны огласить 5 сентября. К этому времени парламент возобновит свою работу после летнего перерыва. Новый премьер сменит на посту Бориса Джонсона, обявившего в начале июля о своей отставке.