Главе МИД Великобритании Лиз Трасс прочат пост главы правительства после ухода Бориса Джонсона. Кандидат на его место еще до начала спецоперации прославилась антироссийскими высказываниями, активным продвижением санкций против РФ и незнанием географии. При этом Трасс, не стесняясь, копирует манеры и стиль первой женщины на посту премьер-министра европейской страны — Маргарет Тэтчер: делает снимки в танке и демонстрирует меховые шапки в России.

Вторая женщина на посту

Лиз Трасс стала первой в истории женщиной — лорд-канцлером в первом кабинете Терезы Мэй. В прошлом году она заняла пост министра иностранных дел в правительстве Бориса Джонсона. Трасс в свое время укрепила положение среди сторонников Джонсона, когда публично заявила, что поддерживает его.

Источник фото: flickr.com/UK Government

Она всего вторая женщина, возглавившая Министерство иностранных дел Великобритании. На этом посту Трасс отметилась освобождением из иранской тюрьмы журналистки Назанин Загари-Рэтклифф и введением санкций против России и ее бизнесменов. Именно она помогла возглавить международную реакцию на российскую спецоперацию на Украине и продвинула жесткий пакет ограничений.

История с географией

В правительстве Бориса Джонсона Трасс действительно занимала довольно жесткую антироссийскую позицию. Еще в 2021 году на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Латвии она заявила, что Россия совершит стратегическую ошибку, если «вторгнется» на Украину, и обвинила Москву в «злонамеренной активности». В январе этого года Трасс выступила с речью, где заявила, что украинский народ окажет мужественное сопротивление в случае «российской агрессии». А чуть позже обвинила Россию в подготовке государственного переворота на Украине.

Источник фото: flickr.com/UK Government

Старший научный сотрудник Центра британских исследований Олег Охошин в разговоре с «360» напомнил о скандале с участием Трасс, когда она продемонстрировала крайне скудные познания в областях географии и истории России. Во время визита в Россию 10 февраля 2022 года политик потребовала на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым отвести российские войска от украинской границы. Российский министр ответил, что войска на территории своей страны имеют право на любые передвижения.

«Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?» — спросил Лавров.

И Трасс заявила, что ее Великобритания никогда этого не признает. В тот же день в интервью РБК главе МИД Великобритании пришлось спешно объясняться. Оказалось, что она по незнанию решила, что названные Лавровым территории украинские. На самом деле Великобритания не оспаривает российский суверенитет над ними, пояснила она.

С начала военной спецоперации Трасс заявила, что Великобритания будет стремиться к экономическому уничтожению России, а также к независимости Украины, пояснил Охошин.

Эта антироссийская риторика регулярно фигурировала в официальных выступлениях Трасс. Она была одним из самых преданных сторонников Бориса Джонсона, и в связи с этим часть однопартийцев от нее отвернулась Олег Охошин.

Охошин полагает, что антироссийская позиция — одна из основных геополитических задач Великобритании. Ведь страна утратила часть своего политического и экономического авторитета после выхода из ЕС и теперь хочет создать военно-политический блок из стран Прибалтики и Украины, чтобы противодействовать России и так заручиться поддержкой ряда европейский государств.

Лиз Трасс копирует Маргарет Тэтчер

Британцы заметили, что Трасс в своих выступлениях начала копировать образ первой женщины на посту премьер-министра европейского государства Маргарет Тэтчер. При этом речь идет как о манерах, так и о стиле политика. Так, однажды на теледебатах Трасс появилась в белой блузке с большим бантом и в черном блейзере. Так выглядела Тэтчер во время предвыборной кампании в 1979 году.

Более того, даже знаменитые кадры с высовывающейся в каске и бронежилете из танка во время визита в Эстонию 2021 года Трасс очень напоминают аналогичные фото Тэтчер, позировавшей из танкового люка. Правда, читатели The Telegraph не оценили поступок действующей главы МИД.

«Чтобы сравниться с миссис Тэтчер, одного постановочного фото явно недостаточно», — отметил Oliver Fort.

«Прошло 35 лет, а танк тот же самый!» — написал Graham Cove.

Также читатели Daily Mail заметили, как Трасс скопировала образ Тэтчер во время визита в Москву с целью переговоров с Лавровым. Действующая глава МИД Великобритании была в меховой шапке. Так же выглядела железная леди, прибывшая в Россию в 1987 году.

Трасс действительно пытается копировать манеры Тэтчер. Она была первой женщиной на посту премьер-министра Великобритании и стала своеобразным эталоном поведения женщин, претендующих на эту должность.

Для Терезы Мэй Тэтчер тоже была эталоном. Мэй тоже старалась ориентироваться на Тэтчер в своем поведении и стиле управления. Ничего удивительного нет в том, что Трасс тоже равняется на Тэтчер. Все эти женщины используют авторитарный стиль управления. Тэтчер в этом плане — образец для подражания Олег Охошин.

Источник фото: flickr.com/UK Government

Дебаты и шансы Трасс на пост премьер-министра

При этом о стопроцентной победе Трасс на выборах говорить рано, считает Охошин. Он ответил, что в целом ее выступления на теледебатах с другими кандидатами показали, что у них есть что-то общее в программных требованиях.

«Все они выступают за снижение налоговой базы, цен на ЖКХ <…> Поэтому здесь особой разницы в предвыборных обещаниях нет. Единственное, что на теледебатах победителем, по опросам, стал все же Риши Сунак — бывший министр финансов. Лиз Трасс замыкала список по популярности на теледебатах, набрав наименьшее количество голосов», — пояснил Охошин.

Источник фото: flickr.com/UK Government

По его мнению, однопартийцы все же связывают личность Трасс с непопулярным политическим курсом Бориса Джонсона. Охошин полагает, что у Сунака больше шансов на победу.

«Одним из главных кандидатов на пост будет точно Риши Сунак», — считает старший научный сотрудник Центра британских исследований.

Между тем, как показывают результаты опроса 725 рядовых членов Консервативной партии, проведенного ранее, Риши Сунак вполне может проиграть гонку. Рядовые партийцы предпочитают ему Лиз Трасс — с перевесом в 21%. Победителя в гонке за лидерство объявят 5 сентября, он автоматически станет премьер-министром Великобритании. Впрочем, до этого момента настроения внутри Великобритании еще могут много раз поменяться.