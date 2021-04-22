Кандидат на пост главы NASA выступил за работу МКС минимум до 2030 года

Бывший астронавт, кандидат на пост руководителя американского космического агентства (NASA) Билл Нельсон выступил за продолжение работы МКС минимум по 2030 года. Об этом сообщил ТАСС.

Нельсон рассказал в Сенате о важности станции для космических исследований и международного сотрудничества.

В марте кандидатуру экс-астронавта внес на утверждение в Сенат президент США Джо Байден. До этого Нельсон долгое время был конгрессменом в Палате представителей, а в последние годы — сенатором.

На заседании сенатского комитета по торговле, науке и транспорту республиканец Тед Круз напомнил Нельсону о совместной работе над продлением срока эксплуатации МКС.

«Знаю ответ, но все равно спрошу: предполагаю, что вы поддерживаете полное использование МКС после 2024 года — по меньшей мере по 2030-й включительно? Пока технология позволяет безопасно эксплуатировать МКС?» — спросил Круз.

Нельсон подтвердил эти тезисы.

Кандидату 78 лет. В 1986 году он летал в космос на многоразовом космическом корабле «Шаттл». Полет продлился шесть дней. За это время команда провела несколько экспериментов и вывела на орбиту американский коммерческий спутник. Нельсон стал вторым членом Конгресса, побывавшим в космосе.