Канарский остров Ла-Пальма накрыло одеялом из пепла. Фото

Извержение вулкана Кумбре Вьеха не прекращается шестую неделю. Испанский остров Ла-Пальма покрыло слоем пепла — он осел на земле, домах и деревьях.

Снимки того, как сейчас выглядит входящий в Канарский архипелаг остров, появились в Twitter.

«Извергающийся вулкан до сих пор выделяет большое количество магмы, газа и пепла после нескольких дней интенсивной сейсмической активности и более пяти недель извержения», — указано в посте.

Некоторые строения на острове почти полностью погребены под слоем пепла.

По прогнозу Национального географического института, извержение может продлиться еще три месяца. На острое разрушено более 2000 зданий, в том числе объекты инфраструктуры. Часть жителей эвакуировали.