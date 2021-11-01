Канарский остров Ла-Пальма накрыло одеялом из пепла. Фото
В Twitter показали засыпанный пеплом остров Ла Пальма
Извержение вулкана Кумбре Вьеха не прекращается шестую неделю. Испанский остров Ла-Пальма покрыло слоем пепла — он осел на земле, домах и деревьях.
Снимки того, как сейчас выглядит входящий в Канарский архипелаг остров, появились в Twitter.
«Извергающийся вулкан до сих пор выделяет большое количество магмы, газа и пепла после нескольких дней интенсивной сейсмической активности и более пяти недель извержения», — указано в посте.
Некоторые строения на острове почти полностью погребены под слоем пепла.
По прогнозу Национального географического института, извержение может продлиться еще три месяца. На острое разрушено более 2000 зданий, в том числе объекты инфраструктуры. Часть жителей эвакуировали.