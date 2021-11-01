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    01 ноября 2021, 23:22

    Канарский остров Ла-Пальма накрыло одеялом из пепла. Фото

    В Twitter показали засыпанный пеплом остров Ла Пальма

    Александра Ломейко

    Извержение вулкана Кумбре Вьеха не прекращается шестую неделю. Испанский остров Ла-Пальма покрыло слоем пепла — он осел на земле, домах и деревьях.

    Снимки того, как сейчас выглядит входящий в Канарский архипелаг остров, появились в Twitter.

    «Извергающийся вулкан до сих пор выделяет большое количество магмы, газа и пепла после нескольких дней интенсивной сейсмической активности и более пяти недель извержения», — указано в посте.

    Некоторые строения на острове почти полностью погребены под слоем пепла.

    По прогнозу Национального географического института, извержение может продлиться еще три месяца. На острое разрушено более 2000 зданий, в том числе объекты инфраструктуры. Часть жителей эвакуировали.