Жителей острова Ла-Пальма эвакуировали из-за извержения вулкана

Извержение вулкана Кумбре Вьеха на испанском острове Ла-Пальма заставило покинуть свои дома около 500 человек. Эвакуация проходила ночью в экстренном режиме. Об этом написал ОТР.

Потоки лавы начали распространяться стремительно от одного населенного пункта к другому. Проживающих в этих местах людей эвакуировали и разрешили взять с собой только самые необходимые вещи.

Специалисты отмечают, что разрушению подверглись более 2000 зданий, в том числе объекты инфраструктуры.

Извержение может продолжаться еще три месяца, сообщили в Национальном географическом институте.