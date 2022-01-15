Канадцы выступили против расширения НАТО

Читатели канадского издания The Globe And Mail подвергли критике материал издания, где говорилось о неправомочности требований РФ по гарантиям нерасширения НАТО на восток. Люди уверены, что текущая позиция России обусловлена ее историческим опытом.

Обозреватель Дуг Сандерс заявил, что переговоры между РФ, США и НАТО зашли в тупик из-за требований российской стороны о гарантиях нерасширения Североатлантического альянса. Журналист негативно оценил идею о наличии сфер влияния и отнес к области мифов устные обещания о нераспространении НАТО на восток. Сандерс предположил, что Россия сама стремилась вступить в военный блок.

Читатели материала выразили полное с ним несогласие.

«Текущая позиция России <…> обусловлена событиями российской истории, поскольку за минувшее тысячелетие на ее территорию вторгались монголы, османцы, шведы, французы, британцы, японцы, поляки, немцы и многие другие», — написал один из пользователей.

В комментариях к статье отказались считать, что НАТО не угрожает РФ, а желание вступления страны в альянс назвали фантазией.

«Перспектива того, что многочисленный военный контингент будет развернут в нескольких сотнях миль от Москвы и даже в нескольких милях от Санкт-Петербурга, — это не та ситуация, с которой российское правительство готово мириться», — написал комментатор.

Пользователи напомнили о карибском кризисе 1960-х годов, когда США и СССР почти развязали войну из-за ракетной базы Союза на Кубе. Они обратили внимание на Финляндию, которая граничит с Россией и имеет с ней тесные контакты, но при этом является частью западного мира. Политику этого государства привели в пример Украине.

Переговоры РФ и США о гарантиях безопасности прошли 10 января в Женеве. 12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января — консультации на площадке ОБСЕ.

Проекты соглашения с НАТО по гарантиям безопасности для России опубликовали в конце 2021 года. Дипломаты потребовали от оппонентов юридических гарантий отказа от расширения НАТО на восток, вовлечения в Альянс Украины и размещения вооружения в постсоветских странах.