МИД заявил о подрыве безопасности России в случае расширения НАТО

Процесс расширения НАТО на восток подразумевает неприемлемые риски, которым Россия будет противостоять. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Его слова процитировало RT.

«Фактор, который серьезным образом влияет на ухудшение безопасности в Европе, — это процесс расширения альянса», — сказал Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО.

Он отметил, что территория многих стран альянса используется для проекции силы в направлении России, что создает «неприемлемые риски».

США не будут воевать ради расширения НАТО на восток — такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Сенатор полагает, что Соединенные Штаты желают расширять границы собственного влияния в мире с помощью увеличения численного состава Североатлантического альянса, но не за счет военных действий и прямого захвата территорий. Косачев назвал это стратегией, которая, как он подозревает, не станет меняться ни при каких обстоятельствах.