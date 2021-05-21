Суд канадской провинции Онтарио постановил, что Иран совершил теракт, сбив Boeing 737 «Международных авиалиний Украины». Об этом сообщил телеканал Global News. Официальных комментариев на эту тему пока не было.

«Истцы установили, что, сбив самолет рейса 752, ответчики (Иран — прим. ред.) совершили теракт, это представляет собой террористическую деятельность», — заявил судья Эдвард Белобаба.

По данным издания, суд постановил, что с учетом всех вероятностей ракетный удар со стороны Ирана был намеренным, уточнила «Газета.ru». По предварительной информации, в суде основывались на мнении двух экспертов. Один из них пришел к выводу, что Иран знал, что воздушное судно является гражданским самолетом. Члены семей погибших могут потребовать от Ирана компенсацию.

В начале января Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» вылетел в Киев из аэропорта Тегерана и потерпел крушение почти сразу. Военнослужащие Ирана выпустили в него две ракеты класса «земля — воздух». Тогда погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.