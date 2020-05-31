Иран отказался отправлять на Украину черные ящики Boeing 737

Иран назвал причину такого решения: Киев задержал Тегерану ответ относительно судьбы бортовых самописцев. Теперь, предположительно, черные ящики отправят во Францию.

Ранее официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде заявил, что бортовые самописцы будут шифровать на Украине или во Франции. Зимой глава МИД Ирана Мохаммад-Джавад Зариф признался, что в стране нет технических возможностей для расшифровки черных ящиков.

Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) вылетел из Тегерана в Киев утром 8 января. Самолет рухнул сразу же после взлета, так как военнослужащие Ирана выпустили в него две ракеты класса «земля — воздух». Погибли 176 человек и девять членов экипажа. Среди них были граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иран признал, что по ошибке сбил самолет.