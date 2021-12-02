Канадский дипломат пообещал России «кровотечение» в случае агрессии на Украине

Россию ожидает международная изоляция и крах экономики в случае «военной агрессии» на Украине. Такое предостережение обнародовал бывший посол Канады в Афганистане Крис Александер. Он заявил, что гипотетическое столкновение между Москвой и Киевом приведет к серьезным последствиям на международной арене.

«Более масштабное и неприкрытое вторжение на Украину сделает Владимира Путина международным изгоем, что спровоцирует еще большее кровотечение российской экономики», — утверждает Александер в статье для газеты Globe and Mail.

При этом, как отметил дипломат, страны Центральной Европы поддержат Киев «в этой драке». По его словам, отреагировать придется США и НАТО, и они обязательно будут действовать решительно.

Александер уверен, что на текущий момент Канада должна всячески поддерживать инициативу Украины стать членом Североатлантического альянса. Также канадские власти, по его словам, должны усилить боеспособность страны, ввести в отношении России некие санкции, помочь Евросоюзу обрести независимость от Москвы в сфере энергетики.

Слухи о том, что Россия якобы стала стягивать войска к украинским границам, плодятся в западных СМИ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напоминал, что на своей территории любая страна может перемещать военных по своему усмотрению, это не является никакой угрозой — более того, такие перемещения не должны никого волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о якобы «российской агрессии» используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.