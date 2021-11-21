Песков допустил возможность провокаций со стороны Запада, чтобы оправдать обвинения в «угрозе вторжения РФ на Украину»

Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков не исключил попытки провокаций, направленных на оправдание заявлений Запада об «угрозе вторжения» России на территорию Украину. Об этом сообщило РИА ФАН.

До этого в газете New York Times писали, что разведка США предупредила страны НАТО о том, что Россия якобы готовит план «вторжения» на Украину.

По словам Пескова, страны Запада специально нагнетают антироссийские настроения, и это дает повод задуматься о возможных провокациях.

«Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть Соединенные Штаты Америки. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично», — объяснил пресс-секретарь Владимира Путина.

Дмитрий Песков рассказал о том, что Россия не ведет никаких гибридных войн, о которых писали зарубежные СМИ. По его словам, страна заинтересована в том, чтобы Европа прекратила считать Кремль виновником всех бед.