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    21 ноября 2021, 14:12

    Песков допустил возможность провокаций со стороны Запада, чтобы оправдать обвинения в «угрозе вторжения РФ на Украину»

    Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков: заявления Запада об «угрозе нападения РФ на Украину» — провокация

    Редакция «360»

    Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков не исключил попытки провокаций, направленных на оправдание заявлений Запада об «угрозе вторжения» России на территорию Украину. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Песков допустил возможность провокаций со стороны Запада, чтобы оправдать обвинения в «угрозе вторжения РФ на Украину»

    До этого в газете New York Times писали, что разведка США предупредила страны НАТО о том, что Россия якобы готовит план «вторжения» на Украину.

    По словам Пескова, страны Запада специально нагнетают антироссийские настроения, и это дает повод задуматься о возможных провокациях.

    «Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть Соединенные Штаты Америки. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично», — объяснил пресс-секретарь Владимира Путина.

    Дмитрий Песков рассказал о том, что Россия не ведет никаких гибридных войн, о которых писали зарубежные СМИ. По его словам, страна заинтересована в том, чтобы Европа прекратила считать Кремль виновником всех бед.