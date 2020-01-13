Канадские специалисты будут расследовать крушение Boeing в Иране

Канадская группа быстрого реагирования на месте полностью соберется в Иране для участия в расследовании крушения Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) до 14 января. Задержка произошла из-за виз.

«Мы ожидаем, что до 14 января постоянная команда быстрого развертывания будет полностью создана для выполнения своей важной работы», — написал министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань в Twitter.

Он также сообщил, что три члена передовой группы, которые первыми получили визы, уехали в Тегеран 11 января. Сейчас визы получили еще шесть специалистов, они находятся в Анкаре. Также разрешения на въезд дали двум экспертам из Совета по безопасности транспорта.

Шампань выразил надежду, что оставшемуся члену передовой группы быстро выдадут визу. По оценкам министра, он должен доехать до Ирана 14 января.

Крушение Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, летевшего из Тегерана в Киев, произошло сразу после взлета утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Большинство жертв катастрофы — граждане Ирана, Канады и Украины.

Иранские власти признали, что самолет был сбит по ошибке, когда воздушное судно пролетало рядом с военным объектом. Ответственность за ошибку взял на себя командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.