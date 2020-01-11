Роухани пообещал отдать под суд виновных в крушении украинского Boeing

«Человеческая ошибка привела к этой авиакатастрофе, и люди, причастные к инциденту, будут переданы в судебные органы», — указал Роухани, добавив, что судебная система Ирана в ближайшее время начнет принимать меры по этому вопросу.

Телефонный разговор состоялся после того, как Иран взял на себя ответственность за сбитый украинский боинг, случайно приняв его за «вражескую цель». Иранские военные ожидали атаки со стороны ВВС США, из-за чего системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность, а гражданский самолет был принят за крылатую ракету.

В связи с этим, как сообщалось ранее, Генеральная прокурора Украины переквалифицировала дело о крушении украинского лайнера близ аэропорта в Тегеране. Теперь следствие будет вестись по статье об умышленном убийстве двух и более лиц.

Как напомнил сайт «Дни.ру», Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана гарантий и готовности для возмещения компенсаций, возвращения тел погибших. Также политик отметил, что 45 украинских специалистов должны получить доступ ко всем имеющимся данным о катастрофе.