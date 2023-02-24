Мир 24 февраля 2023, 22:49 Канада передаст Украине еще несколько танков Leopard 2 Премьер Канады Трюдо: страна поставит для нужд ВСУ четыре танка Leopard 2 РИА «Новости»

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Еще четыре танка Leopard 2 получит Украина в качестве военной помощи от Канады. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Его слова передал ТАСС.

Кроме этого, на нужды ВСУ выделят одну бронированную машину.

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«Мы направим четыре дополнительных танка Leopard 2, а также бронированную ремонтно-эвакуационную машину Вооруженным силам Украины», — сказал Трюдо.

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В январе канадские власти приняли решение направить украинским военным четыре танка. Один из них уже отправили 5 февраля, сообщило РИА ФАН. Министр обороны Анита Ананд также пообещала, что страна закупит для Украины усовершенствованную ракетную систему класса «земля-воздух» NASAMS. Всего на помощь ВСУ Канада выделила более одного миллиарда долларов.

О начале поставок танков Leopard 2 сегодня, 24 февраля, объявили власти Польши. Премьер-министр Моравецкий назвал эту помощь «стартовой» и «символической» — в нее вошли четыре танка. Всего поляки заявили о 14 выделенных Украине тяжелых машинах.