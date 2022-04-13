Россия внесла в черный список почти 400 американских конгрессменов

Россия внесла в черный список 398 американских конгрессменов. Об этом сообщил МИД РФ. В министерстве подчеркнули, что это ответ на введенные администрацией президента США санкции против депутатов Госдумы.

В МИД напомнили, что Вашингтон ввел санкции против практически всего состава нижней палаты российского парламента. Поэтому ответ носит «зеркальный» характер и коснется 398 членов Палаты представителей Конгресса США.

В заявлении говорится, что всем включенным в список лицам, включая руководителей и председателей комитетов, запрещен въезд в Россию на постоянной основе.

В российский список также включили тех, кому посещение России запретили ранее. Речь идет о спикере Нэнси Пелоси.

Кроме того, в МИД России уточнили, что ввели персональные санкции против 87 канадских сенаторов в качестве ответа на введение властями Канады санкций в отношении членов Совета Федерации, которым запретили въезд в страну.

МИД подчеркнул, что в ближайшее время объявит о дополнительных контрмерах в отношении США и Канады и расширении «стоп-листа» для иностранцев.