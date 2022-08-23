Канада ввела санкции против 62 российских физлиц

Власти Канады внесли 62 российских физлица и одну организацию в санкционные списки. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, передали «Известия».

«Мы объявляем о новых санкциях в отношении еще 62 человек и одной организации оборонного сектора», — сказал он, выступая на онлайн-саммите «Крымская платформа».

По словам Трюдо, все попавшие в «черный список» связаны со специальной военной операцией на Украине. Он также добавил, что Канада будет оказывать помощь украинским организациям оборонной сферы оборудованием и технической поддержкой.

Крымская платформа — это форум с участием высших глав государств и международных организаций, направленный на «восстановление территориальной целостности Украины».

Ранее канадский МИД сообщил, что власти Канады включили металлургию, машиностроение в список отраслей российской промышленности, которые попали под санкции из-за конфликта на Украине. Ограничения также затронут производство компьютеров и электроники, электрического оборудования, транспортных средств.