Канада расширила санкции против России

Власти Канады включили металлургию, машиностроение в список отраслей российской промышленности, которые попали под санкции из-за конфликта на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на канадский МИД.

Ограничения также затронут производство компьютеров и электроники, электрического оборудования, транспортных средств. Канада запретила своим компаниям оказывать ряд услуг нефтегазовому, химическому и машиностроительному секторам России.

После начала спецоперации западные страны ужесточили экономические санкции. Ряд государств заморозили российские активы и призвали отказаться от поставок энергоресурсов из России. Однако это обернулось энергетическим кризисом в Европе и высоким уровнем инфляции в США.

Президент Бразилии Жаир Болсонару раскритиковал санкции в отношении России. Он полагает, что Киеву придется капитулировать.