Власть 04 сентября 2022, 16:03 Поделиться Telegram

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Viber Остановку «Северного потока» связали с нарушением контракта Евросоюзом Вице-премьер Новак: остановка «Северного потока» связана с нарушением условий контракта РИА «Новости»

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Все обвинения Германии о якобы целенаправленном ограничении поставок газа со стороны России можно охарактеризовать фразой «перекладывание с больной головы на здоровую». Заявления европейских политиков оценил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» вице-премьер российского правительства Александр Новак.

Ответственность за проблемы с транзитом газа, подчеркнул он, полностью лежит на европейской стороне, которая нарушила условия контракта по ремонту и транспортировке оборудования для трубопровода.

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«Кроме того, введены были санкции как со стороны Канады, так и со стороны Евросоюза. Поэтому им нужно привести в соответствие пункты контрактного условия для того, чтобы оборудование [„Северного потока“] продолжало работать», — заявил Новак.

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Вице-премьер не исключил, что цены на газ в Европе в ближайшее время установят новые рекорды, что приведет коллапсу на энергетических рынков.

«Это еще не предел, потому что мы находимся пока в теплом времени года, у нас еще зима впереди, а там много всяких непредсказуемостей», — отметил Новак

«Газпром» сократил прокачку по трубопроводу «Северный поток» до 33 миллионов кубометров газа в сутки, что составляет 20% от всего объема транзита.

Причиной стали проблемы с обслуживанием перекачивающих турбин. Один из агрегатов находится в Германии, куда его привезли из Канады после ремонта. Вывезти турбину в Россию не могут из-за действующих санкций Евросоюза.

Из-за обслуживания и планового ремонта остальных деталей последние несколько недель работала только одна, что привело к значительному снижению объемов.

На этой неделе последнюю турбину «Северного потока» остановили на профилактику. В ходе проверки специалисты выявили утечку, при которой работа агрегата не допускается.

Производитель детали компания Siemens Energy AG предложила провести ремонт, но в «Газпроме» заявили, что проводить работы негде.

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