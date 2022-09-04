Остановку «Северного потока» связали с нарушением контракта Евросоюзом
Вице-премьер Новак: остановка «Северного потока» связана с нарушением условий контракта
РИА «Новости»
Все обвинения Германии о якобы целенаправленном ограничении поставок газа со стороны России можно охарактеризовать фразой «перекладывание с больной головы на здоровую». Заявления европейских политиков оценил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» вице-премьер российского правительства Александр Новак.
Ответственность за проблемы с транзитом газа, подчеркнул он, полностью лежит на европейской стороне, которая нарушила условия контракта по ремонту и транспортировке оборудования для трубопровода.
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«Кроме того, введены были санкции как со стороны Канады, так и со стороны Евросоюза. Поэтому им нужно привести в соответствие пункты контрактного условия для того, чтобы оборудование [„Северного потока“] продолжало работать», — заявил Новак.
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Вице-премьер не исключил, что цены на газ в Европе в ближайшее время установят новые рекорды, что приведет коллапсу на энергетических рынков.
«Это еще не предел, потому что мы находимся пока в теплом времени года, у нас еще зима впереди, а там много всяких непредсказуемостей», — отметил Новак
«Газпром» сократил прокачку по трубопроводу «Северный поток» до 33 миллионов кубометров газа в сутки, что составляет 20% от всего объема транзита.
Причиной стали проблемы с обслуживанием перекачивающих турбин. Один из агрегатов находится в Германии, куда его привезли из Канады после ремонта. Вывезти турбину в Россию не могут из-за действующих санкций Евросоюза.
Из-за обслуживания и планового ремонта остальных деталей последние несколько недель работала только одна, что привело к значительному снижению объемов.