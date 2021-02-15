Канада признала «Спутник V» научным триумфом России

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» за рубежом сначала приняли в штыки. За полгода ситуация изменилась кардинально. Интерес к созданному в РФ препарату считают научным триумфом страны.

Обозреватель Radio Canada Тамара Альтереско заметила, что «Спутник V» быстро превратился в своего рода «раздражитель в гонке вакцин». При этом Россия утверждала о своей победе в этой сфере, а Запад пытался уличить российских ученых в нарушении международных стандартов и практик.

«Большая ставка Кремля», указано в материале, окупилась за шесть месяцев с разных точек зрения — научной, коммерческой и дипломатической. Теперь «Спутник V» востребован не только союзниками РФ, но и среди европейских государств. Причем в последних уже предложили запустить ее производство.

«У Кремля много проблем в других областях, но это безупречная и бескомпромиссная победа, за которую он может ухватиться», — заявила политолог Джудит Твигг.

В начале феврале авторитетный научный журнал The Lancet опубликовал материал, в котором назвал российскую вакцину такой же эффективной, как препараты Pfizer и Moderna. После этого, отмечено в канадской публикации, на «Спутник V» распространился повальный спрос.