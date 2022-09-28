Канада пригрозила России новыми санкциями из-за референдумов | 360°

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Канада пригрозила России новыми санкциями из-за референдумов

Премьер-министр Канады Трюдо: намерены ввести новые санкции против России за референдумы

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Правительство Канады введет новые санкции против физических и юридических лиц в России, которые причастны к проведению референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Страна не признает результаты голосования, заявил на своем сайте премьер-министр Джастин Трюдо.

Он назвал голосование фиктивным и нелегитимным, а также предупредил, что Канада никогда не признает его результаты.

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«В ответ на эту дальнейшую эскалацию мы намерены ввести новые санкции против лиц и организаций, причастных к этой последней попытке подорвать принципы государственного суверенитета и разделяющих ответственность [за проведение спецоперации]», — заявил премьер-министр.

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Джастин Трюдо добавил, что Канада будет координировать свои действия с международными партнерами и союзниками, чтобы «обеспечить единый отказ от голосов».

Евросоюз ранее допустил введение санкций против иностранных наблюдателей на референдуме. Пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что такое решение страны могут принять по отдельности.

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