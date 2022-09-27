Иностранным наблюдателям на референдуме в Донбассе пригрозили санкциями ЕС | 360°

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Иностранным наблюдателям на референдуме в Донбассе пригрозили санкциями ЕС

Страны ЕС решат, вводить ли санкции против наблюдателей-иностранцев на референдуме

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Страны Евросоюза по отдельности решат, вводить ли санкции против иностранных наблюдателей на референдумах в Донбассе и освобожденных регионах Украины. Пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Петер Стано допустил такую возможность на пресс-конференции в Брюсселе, сообщил ТАСС.

«Странам-членам решать, подпадают ли эти люди под санкционные режимы. Каждое дело будет рассматриваться отдельно», — сказал он.

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Основанием для наложения санкций он посчитал участие в организации референдума. Евросоюз не признает результаты голосования в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

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В качестве наблюдателей на избирательные участки прибыли более 100 международных наблюдателей из 40 стран, в том числе европейских. Например, за проведением выездного голосования среди беженцев в Подмосковье следили представители Греции и Венесуэлы.

Крымский политолог Владимир Джаралла ранее объяснил, что присутствие международных наблюдателей нужно для соблюдения стандартов. Они подтвердят прозрачность голосования.

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