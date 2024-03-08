Мир 08 марта 2024, 16:16 Канада поможет ВСУ развивать возможности дронов Минобороны Канады подтвердило присоединение страны к коалиции дронов для ВСУ Ashley Chan/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Канада станет участником коалиции по развитию дронов контактной группы по обороне Украины. Об этом заявил канадский министр обороны Билл Блэр, сообщил сайт правительства.

В публикации отметили, что сейчас украинскую коалицию возглавляют Латвия и Великобритания. Присоединение Канады к этой группе поможет развивать возможности БПЛА на Украине, подчеркнули в заявлении.

Реклама

Канадские власти добавили, что страна уже безвозмездно передала ВСУ более 100 специализированных камер для беспилотников компании L3 Wescam. Украинским военным также планируют отправить более 800 БПЛА Teledyne FLIR.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что партнеры Украины смогли собрать почти всю необходимую сумму для покупки 800 тысяч артиллерийских снарядов. Точную дату отправки боеприпасов в ВСУ в издании не назвали. Предположительно, их передадут в течение нескольких недель.