Канада 17 июля отправила самолетом в Германию турбину Siemens для газопровода «Северный поток», в России она будет к 24 июля. Об этом сообщил «Коммерсант», ссылаясь на свои источники.

Турбина Siemens прибудет в Россию на пароме, а дальше ее повезут по суше через Хельскинки. Отремонтированное оборудование установят на станции «Портовая», находящейся возле поселка Торфяновка в Ленобласти. Издание подчеркивает, что пусконаладочные работы тоже займут некоторое время.

Российский «Газпром» в середине июня снизил поставки газа по «Северному потоку» до 40%. Турбинам в «Портовой» понадобился ремонт. На тот момент оборудование вывезли в Монреаль. После обслуживания власти Канады отказались возвращать турбину, поскольку ввели санкции против России.

В Германии испугались «суровых последствий», если «Северный поток» не запустят в срок. Поэтому немецкие власти обратились к Канаде и попросили вернуть турбину. В итоге ее выпустили из страны.