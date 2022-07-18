Германии предрекли суровые последствия без «Северного потока»

У Германии могут возникнуть серьезные проблемы, если газопровод «Северный поток» не запустят после планового обслуживания, сообщил Forbes.

«В краткосрочной перспективе, если „Северный поток“ не откроется, население и экономику Германии ждут очень суровые последствия», — отметил автор материала.

Главный удар придется на промышленность, из-за нехватки электроэнергии начнутся сокращения среди рабочих. Это приведет к дефициту товаров, что повлияет на цепочку поставок товаров по всему миру. Подорожание энергии усилит инфляцию. Жизнь в Европе станет значительно дороже, пишут СМИ.

«Северный поток» должны запустить 21 июля. Некоторые европейские государства высказывали опасения, что поставки российского газа могут снизить или прекратить.