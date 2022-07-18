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    18 июля 2022, 04:50

    Германии предрекли суровые последствия без «Северного потока»

    Forbes: Германию ждут «суровые последствия», если не вернут в строй «Северный поток»

    Юлия Шелковенко

    У Германии могут возникнуть серьезные проблемы, если газопровод «Северный поток» не запустят после планового обслуживания, сообщил Forbes.

    Германии предрекли суровые последствия без «Северного потока»

    «В краткосрочной перспективе, если „Северный поток“ не откроется, население и экономику Германии ждут очень суровые последствия», — отметил автор материала.

    Главный удар придется на промышленность, из-за нехватки электроэнергии начнутся сокращения среди рабочих. Это приведет к дефициту товаров, что повлияет на цепочку поставок товаров по всему миру. Подорожание энергии усилит инфляцию. Жизнь в Европе станет значительно дороже, пишут СМИ.

    «Северный поток» должны запустить 21 июля. Некоторые европейские государства высказывали опасения, что поставки российского газа могут снизить или прекратить.