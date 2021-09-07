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    07 сентября 2021, 08:44

    Канада открыла границу для привитых туристов

    Александр Блинов

    Канада решила открыть свои границы для иностранцев, которые полностью привились от коронавируса. Об этом со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны сообщил ТАСС.

    Канада открыла границу для привитых туристов

    Приезжать в Канаду теперь можно всем иностранцам, которые не менее чем за пару недель до посещения страны полностью прошли курс вакцинации от коронавируса. Учитываются только прививки Moderna, Pfizer, J&J, AstraZeneca.

    При этом туристам все равно нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест, который нужно сделать не позднее чем за трое суток до приезда. Таможенники по своему усмотрению также могут направить любого гостя страны на экспресс-тестирование. Кроме того, для посещения Канады нужно скачать специальное приложение для путешественников и зарегистрироваться.

    Двухнедельный карантин для непривитых канадцев остается в силе. Вакцинированным туристам не придется его проходить. Детям до 12 лет прививки не нужны, в отличие от их родителей. В течение двух недель детям нельзя посещать места скопления людей и учебные заведения.

    Прямое авиасообщение с Индией и Марокко пока не восстановлено. Но люди из этих стран могут посетить Канаду транзитными рейсами.

    Канадского премьера Джастина Трюдо ранее закидали камнями из-за ковидных ограничений в стране.