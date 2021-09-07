Канада открыла границу для привитых туристов

Канада решила открыть свои границы для иностранцев, которые полностью привились от коронавируса. Об этом со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны сообщил ТАСС.

Приезжать в Канаду теперь можно всем иностранцам, которые не менее чем за пару недель до посещения страны полностью прошли курс вакцинации от коронавируса. Учитываются только прививки Moderna, Pfizer, J&J, AstraZeneca.

При этом туристам все равно нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест, который нужно сделать не позднее чем за трое суток до приезда. Таможенники по своему усмотрению также могут направить любого гостя страны на экспресс-тестирование. Кроме того, для посещения Канады нужно скачать специальное приложение для путешественников и зарегистрироваться.

Двухнедельный карантин для непривитых канадцев остается в силе. Вакцинированным туристам не придется его проходить. Детям до 12 лет прививки не нужны, в отличие от их родителей. В течение двух недель детям нельзя посещать места скопления людей и учебные заведения.

Прямое авиасообщение с Индией и Марокко пока не восстановлено. Но люди из этих стран могут посетить Канаду транзитными рейсами.

Канадского премьера Джастина Трюдо ранее закидали камнями из-за ковидных ограничений в стране.