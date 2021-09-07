Премьер-министра Канады Трюдо закидали камнями во время предвыборной кампании

В премьер-министра Канады Джастина Трюдо бросили гравием, когда он садился в автобус в Лондоне, в провинции Онтарио. Политик посещал регион с предвыборной кампанией.

Лидер Либеральной партии Джастин Трюдо приехал в Онтарио с предвыборным митингом. Но многие жители вышли на протестную акцию против него. Об этом сообщило издание CBC.

Трюдо подтвердил, что протестующие действительно бросили в него гравий, когда он садился в автобус. Премьер не пострадал, с ним все в порядке.

Предвыборная кампания Трюдо и раньше сталкивалась с протестами. Накануне в городе Ньюмаркет толпа протестующих его оскорбила. Жители высказали недовольство из-за действующих правил по коронавирусу в стране. Они возмутились ограничениями экономической активности, введением принудительной вакцинации для отдельных граждан и внедрением ковидных паспортов.

Выборы в парламент пройдут в Канаде 20 сентября. Партия Джастина Трюдо занимает одну из лидирующих позиций среди кандидатов. Однако настроения людей меняются из-за добровольно-принудительной вакцинации.