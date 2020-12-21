Канада отказалась летать в Великобританию из-за нового штамма коронавируса

Канадские власти на 72 часа, начиная с 21 декабря, приостанавливают пассажирское авиасообщение с Великобританией. Причина — обнаруженный в этой стране новый штамм коронавируса.

«Учитывая большое количество случаев заражения вариантом вируса COVID-19, наблюдаемым в некоторых районах Великобритании, было принято решение приостановить въезд в Канаду всех коммерческих и частных пассажирских рейсов из Великобритании на 72 часа», — сказано в опубликованном пресс-релизе правительства Канады.

Пассажиры, которые прилетели в Канаду из Соединенного Королевства в воскресенье, должны пройти дополнительную проверку. В их отношении будут действовать специальные меры. Власти пристально будут наблюдать, как эти люди соблюдают карантин после приезда. Недавно вернувшиеся из Великобритании люди тоже получают дополнительные указания от канадского правительства.

Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии 19 декабря подтвердил, что выявленный в стране вариант коронавируса распространяется с большей скоростью. Граждане должны быть очень осторожны. По предварительным оценкам, новый штамм может быть на 70% опаснее уже известно. Однако нет сведений о том, что его распространение приводит к большим госпитализациям и смертности.

Ранее о своем решении отменить рейсы с Великобритании заявили Австрия, Бельгия, Италия, Нидерланды, Франция. Кроме них, Израиль, Турция. Сухопутную границу и международные рейсы приостановит на неделю и Саудовская Аравия. Об этом написало РИА «Новости».