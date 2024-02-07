07 февраля 2024, 09:22
Россия передала властям Канады запрос об экстрадиции эсэсовца Гунько
Посол Степанов: Россия направила Канаде запрос на экстрадицию эсэсовца Гунько
Канада получила от России запрос на экстрадицию бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), которому осенью аплодировал канадский парламент. Об этом РИА «Новости» заявил посол в Оттаве Олег Степанов.
«Запрос на экстрадицию нацистского приспешника передан в канадские компетентные органы», — отметил дипломат.
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Он рассказал, что российская сторона направила Канаде целый пакет документов. По словам Степанова, канадские власти пообещали рассмотреть возможность выдачи Гунько России. Посол добавил, что «ответа от Минюста и других ведомств пока нет».
«Понятно, что замотать сюжет, несмотря на старание либерального кабмина заархивировать вселенский позор, не получится», — рассказал посол в Оттаве.
Скандал с чествованием украинского ветерана СС разгорелся осенью 2023 года — президент Украины Владимир Зеленский и канадский премьер-министр Джастин Трюдо аплодисментами поприветствовали в парламенте 98-летнего нациста. Позже эсэсовец Хунка сбежал из Канады, МВД России объявило его в розыск.
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