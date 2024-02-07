Мир 07 февраля 2024, 09:22 Россия передала властям Канады запрос об экстрадиции эсэсовца Гунько Посол Степанов: Россия направила Канаде запрос на экстрадицию эсэсовца Гунько Пресс-служба Минобороны

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Канада получила от России запрос на экстрадицию бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), которому осенью аплодировал канадский парламент. Об этом РИА «Новости» заявил посол в Оттаве Олег Степанов.

«Запрос на экстрадицию нацистского приспешника передан в канадские компетентные органы», — отметил дипломат.

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Он рассказал, что российская сторона направила Канаде целый пакет документов. По словам Степанова, канадские власти пообещали рассмотреть возможность выдачи Гунько России. Посол добавил, что «ответа от Минюста и других ведомств пока нет».

«Понятно, что замотать сюжет, несмотря на старание либерального кабмина заархивировать вселенский позор, не получится», — рассказал посол в Оттаве.

Скандал с чествованием украинского ветерана СС разгорелся осенью 2023 года — президент Украины Владимир Зеленский и канадский премьер-министр Джастин Трюдо аплодисментами поприветствовали в парламенте 98-летнего нациста. Позже эсэсовец Хунка сбежал из Канады, МВД России объявило его в розыск.