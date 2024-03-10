Мир 10 марта 2024, 12:43 Канада одобрила передачу списанных авиационных ракет Украине Тука: Канада передаст Украине списанные авиаракеты РИА «Новости»

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Канада одобрила передачу подлежащих утилизации авиационных ракет Украине. Об этом украинскому каналу «Прямой» рассказал экс-замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

«Их количество вообще в Канаде сейчас насчитывает более 80 тысяч. И канадцы приняли решение вместо того, чтобы заниматься утилизацией этих ракет, которые сняты с вооружения, передать эти ракеты нам», — пояснил он.

Украина не отвергает даже те ракеты, у которых проблемы с боевой частью, — по словам Туки, даже «полуработающие» могут преподнести «неожиданные сюрпризы». Какие конкретно ракеты в этот раз передаст ВСУ Канада, он не уточнил, известно лишь, что это ракеты класса «воздух-земля», которых у Украины еще не было. Их можно переделать для запуска с земли.

Ранее сообщалось, что Канада присоединится к коалиции по развитию дронов контактной группы по обороне Украины. Предполагается, что это поможет развивать возможности беспилотников ВСУ.