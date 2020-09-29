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    29 сентября 2020, 17:08

    Канада и Великобритания ввели санкции против Лукашенко

    Дамир Матюхин

    Канада и Великобритания ввели санкции против Александра Лукашенко, его сына Виктора и ряда других высокопоставленных представителей власти в Белоруссии. Об этом сообщил британский МИД, пишет ТАСС.
    Канада и Великобритания ввели санкции против Лукашенко

    Британские санкции предусматривают запрет фигурантам списка на въезд в страну и заморозку всех активов.

    Кроме самого белорусского лидера в санкционном списке оказался его старший сын Виктор, глава МВД Юрий Караев, а также егоо заместители Александр Барсуков и Юрий Назаренко, заместитель командующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков и командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.

    В заявлении ведомства говорится, что санкции станут только частью из принимаемых Великобританией мер, чтобы призвать белорусские власти к ответу и прекратить политический кризис в стране. В частности, Лондон инициирует расследование по прошедшим в стране выборам и последующих за ними нарушении прав человека под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

    Великобритания также удвоила финансовую поддержку правозащитных групп, независимых СМИ и общественных групп в Беларуси до 1,5 миллиона фунтов стерлингов в течение следующих двух лет.

    Ранее санкции против Белоруссии ввели Латвия, Литва и Эстония. Они включили в списки 101 человека, которые, по их мнению, причастны к насилию против участников протестных акций.

    Сегодня министерство иностранных дел Белоруссии объявило о зеркальных мерах в отношении стран Балтии. Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз отметил, что Минск никогда не инициировал подобные шаги, но оставлять их без ответа не может

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