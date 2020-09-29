Канада и Великобритания ввели санкции против Лукашенко

Британские санкции предусматривают запрет фигурантам списка на въезд в страну и заморозку всех активов.

Кроме самого белорусского лидера в санкционном списке оказался его старший сын Виктор, глава МВД Юрий Караев, а также егоо заместители Александр Барсуков и Юрий Назаренко, заместитель командующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков и командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.

В заявлении ведомства говорится, что санкции станут только частью из принимаемых Великобританией мер, чтобы призвать белорусские власти к ответу и прекратить политический кризис в стране. В частности, Лондон инициирует расследование по прошедшим в стране выборам и последующих за ними нарушении прав человека под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Великобритания также удвоила финансовую поддержку правозащитных групп, независимых СМИ и общественных групп в Беларуси до 1,5 миллиона фунтов стерлингов в течение следующих двух лет.

Ранее санкции против Белоруссии ввели Латвия, Литва и Эстония. Они включили в списки 101 человека, которые, по их мнению, причастны к насилию против участников протестных акций.

Сегодня министерство иностранных дел Белоруссии объявило о зеркальных мерах в отношении стран Балтии. Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз отметил, что Минск никогда не инициировал подобные шаги, но оставлять их без ответа не может