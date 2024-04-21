Мир 21 апреля 2024, 07:35 Канада и Польша договорились о продолжении поддержки Украины Премьер Канады Трюдо и президент Польши Дуда обсудили поддержку Украины Ministry of Defense of Ukraine

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и польский лидер Анджей Дуда провели переговоры, одной из главных тем которых стала поддержка Украины. Об этом сообщила пресс-служба канадского правительства.

Встреча прошла на базе военных сил Эскимальт в Канаде.

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«Премьер-министр и президент подтвердили их непоколебимую поддержку Украины», — указали в пресс-службе.

Трюдо и Дуда также поддержали предложения украинского президента Владимира Зеленского по урегулированию конфликта, в том числе так называемую формулу мира.

Они также согласились с необходимостью усилить трансатлантическую безопасность и обговорили подготовку к июльскому саммиту НАТО. Еще одной важной темой переговоров стал потенциальный вклад Канады в энергетическую безопасность Польши.

Ранее депутат Бундестага Михаэль Майстер предложил рассмотреть варианты заморозки украинского конфликта. По его мнению, немецкое правительство может разработать необходимые для этого меры. В ответ статс-секретарь МИД Германии Томас Баггер подчеркнул, что ФРГ поддерживает украинский план мирного урегулирования из 10 пунктов.