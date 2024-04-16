Мир 16 апреля 2024, 04:15 Вопрос о заморозке конфликта на Украине подняли в Германии Член бундестага ФРГ Майстер поднял вопрос о заморозке конфликта на Украине РИА «Новости»

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В Германии подняли вопрос о заморозке и последующем прекращении конфликта на Украине. Варианты озвучил в обращении к правительству член бундестага Германии от Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Михаэль Майстер, об этом рассказало издание Lenta.ru.

«В федеральном правительстве среди прочего обсуждались способы „заморозить конфликт и позднее прекратить его“. <…> Какие меры федеральное правительство намерено предпринять <…> для реализации такого предложения?» — сказано в обращении.

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Депутату ответил статс-секретарь МИД Германии Томас Баггер. Он заявил, что Германия поддерживает представленный Украиной план мирного урегулирования из 10 пунктов.

Конференция по «формуле мира», предоставленной президентом Украины Владимиром Зеленским, пройдет с 15 по 16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. В МИД России заявили, что не станут участвовать в «очередной сходке» стран по «формуле Зеленского».