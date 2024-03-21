Мир 21 марта 2024, 17:32 Каллас заявила о своем вынужденном политическом суициде Каллас заявила, что непопулярные меры вынудили ее совершить политический суицид Andreas Gora/Keystone Press Agency/globallookpress

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Увеличение военных расходов влечет за собой совершение политического самоубийства. Такое признание премьер-министр Эстонии Кая Каллас сделала в беседе с изданием Euobserver.

«Я совершаю политическое самоубийство, но у меня нет другого выбора», — сказала она.

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Журналисты уточнили, что Каллас вынужденно повысила налоги, чтобы покрыть затраты на оборонные расходы.

Последние соцопросы показали нежелание эстонцев видеть Каллас в качестве премьер-министра. За ее отставку высказались 70% респондентов.

Рейтинг премьера упал в том числе из-за скандала с бизнесом ее супруга в России. Также народ недоволен госбюджетом на 2024 год, в котором заложено повышение налога с оборота и подоходного налога с физических лиц, сокращение семейных пособий и введение налога на автомобили.

Премьер-министр Эстонии Кая Калла не примет участие в выборах главы Еврокомиссии. Взвесив все за и против, она отказалась от этой идеи.