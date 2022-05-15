Калининградскую область призвали «демилитаризировать» в Польше

Калининградскую область нужно демилитаризовать в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО. С таким заявлением выступил бывший заместитель главы Минобороны Польши Ромуальд Шереметьев.

По словам экс-замминистра, если Швеция и Финляндия присоединяются к Североатлантическому альянсу, то безопасность всего восточного фланга значительно укрепится. Обе страны обладают хорошими войсками.

«Однако будет очень существенная проблема так называемого Калининграда. Во-вторых, этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке между ног», — сказал Шереметьев в интервью газете DoRzeczy.pl.

Ранее власти Швеции и Финляндии официально объявили о своем решении подать заявки на членство в НАТО. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что в случае их вступления в альянс Россия нарастит свои силы на границе.