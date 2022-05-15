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    15 мая 2022, 23:25

    Калининградскую область призвали «демилитаризировать» в Польше

    Экс-замглавы Минобороны Польши Шереметьев призвал «демилитаризировать» Калининград

    Дарья Бунякова

    Калининградскую область нужно демилитаризовать в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО. С таким заявлением выступил бывший заместитель главы Минобороны Польши Ромуальд Шереметьев.

    Калининградскую область призвали «демилитаризировать» в Польше

    По словам экс-замминистра, если Швеция и Финляндия присоединяются к Североатлантическому альянсу, то безопасность всего восточного фланга значительно укрепится. Обе страны обладают хорошими войсками.

    «Однако будет очень существенная проблема так называемого Калининграда. Во-вторых, этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке между ног», — сказал Шереметьев в интервью газете DoRzeczy.pl.

    Ранее власти Швеции и Финляндии официально объявили о своем решении подать заявки на членство в НАТО. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что в случае их вступления в альянс Россия нарастит свои силы на границе.