Россия нарастит силы на границе, если Финляндия вступит в НАТО

Финляндия и Швеция поддались постоянному давлению со стороны США и согласились на вступление в НАТО, хотя раньше таких желаний не высказывали. В этой связи Россия пойдет на ответный шаг и усилит свою военную группировку на границе. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Он подчеркнул, что США давно хотели получить доступ к финской территории, имея на нее свои цели.

«Американцам важно застолбить территорию Финляндии в качестве своей зоны влияния, постоянного плацдарма для проведения учений НАТО и проведения провокаций, а также полигона для испытаний оружия североатлантического блока и места дислокации американской военной базы», — написал Бондарев.

Глава комитета Совета Федерации подчеркнул, что, в случае размещения в непосредственной близости к границам ударных вооружений Альянса, Россия усилит собственную группировку войск.

Президент Финляндии Саули Ниинисте объявил, что страна официально подала заявку на вступление в НАТО. По его словам, угрозы со стороны России нет, а на такой шаг он пошел ради безопасности Финляндии в новых условиях.

Президент России Владимир Путин назвал решение властей соседней страны ошибкой, которая скажется на отношениях между двумя государствами. Он напомнил, что Финляндия и Россия долгое время были партнерами.

Социал-демократическая партия Швеции 15 мая объявила, что одобрила подачу заявки на вступление страны в НАТО. При этом депутаты отметили, что не допустят размещения на своей территории ядерного оружия и создания баз альянса.