Мир 15 декабря 2022, 10:09 Калининградская область предложила Польше кирпичи для строительства стены на границе Губернатор Калининградской области Алиханов предложил Польше кирпичи для стены на границе Unsplash

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Строительство стены на границе с Россией обойдется Польше слишком дорого, поэтому Россия готова предложить ей свои кирпичи. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сказал об этом в интервью РИА «Новости».

Польские власти предложили построить капитальную стену на границе с Россией. Однако по словам губернатора, обжиг кирпичей из-за нынешних цен на газ — слишком дорогое предприятие. Он в шутку предложил продать им со скидкой продукцию местного производителя — завода «Красный элемент» в Краснознаменске.

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«Мы готовы им, если надо, продать стройматериалы, пожалуйста. Даже со скидкой небольшой», — сказал Антон Алиханов.

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Построить капитальную стену на польско-российской границе предложил председатель правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. В августе пограничная охрана начала возводить защиту в виде системы камер и датчиков движения по всему периметру, в том числе на участке границы с Калининградской областью и у реки Буг.