Польша объявила о строительстве электронного барьера на границе с Россией

Польские пограничники разместят на границе с Калининградской областью систему камер и датчиков движения. С таким заявлением выступила официальный представитель польской пограничной охраны Анна Михальская.

Она подчеркнула, что работы по организации электронного барьера начнутся в этом году.

«Запланировано строительство защиты по всему периметру границы, включая участок границы с Калининградской областью и у пограничной реки Буг», — привел слова Михальской ТАСС.

На сегодняшний день пограничная служба Польши оборудует такой системой защитную стену на границе с Белоруссией. Работы по возведению сооружения длиной 186 километров и высотой 5,5 метра завершились в июле.

Власти Польши объяснили возведение стены неоднократными попытками нелегальных мигрантов перейти границу со стороны Белоруссии. В прошлом году пограничники зафиксировали более 40 тысяч подобных случаев.