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    04 августа 2022, 13:53

    Польша объявила о строительстве электронного барьера на границе с Россией

    Власти Польши разместят на границе с Калининградской областью камеры и датчики движения

    Анатолий Минкин

    Польские пограничники разместят на границе с Калининградской областью систему камер и датчиков движения. С таким заявлением выступила официальный представитель польской пограничной охраны Анна Михальская.

    Она подчеркнула, что работы по организации электронного барьера начнутся в этом году.

    «Запланировано строительство защиты по всему периметру границы, включая участок границы с Калининградской областью и у пограничной реки Буг», — привел слова Михальской ТАСС.

    На сегодняшний день пограничная служба Польши оборудует такой системой защитную стену на границе с Белоруссией. Работы по возведению сооружения длиной 186 километров и высотой 5,5 метра завершились в июле.

    Власти Польши объяснили возведение стены неоднократными попытками нелегальных мигрантов перейти границу со стороны Белоруссии. В прошлом году пограничники зафиксировали более 40 тысяч подобных случаев.