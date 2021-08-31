Калифорния продолжает полыхать. Лесные пожары перекинулись на трассы и дома

Весь август Калифорния была охвачена масштабными лесными пожарами. В некоторых регионах огонь добрался до трасс и домов. Спасатели, журналисты и местные жители публикуют в социальных сетях кадры разбушевавшейся стихии.

На опубликованных кадрах видно, как небо из-за пламени стало оранжевым, видимость на трассах плохая — дым от пожаров очень густой, — а по обочинам можно увидеть тлеющий огонь и обгоревшие стволы деревьев.

Спасатели продолжают бороться со стихией, но из-за сухой и жаркой погоды справиться с огнем очень сложно. Как сообщил на своей странице в Facebook журналист Роб Карлмарк, самый сильный рост пожаров зафиксирован на севере и востоке.

Журналист призвал людей внимательно следить за информацией из официальных источников, по возможности помогать другим, и быть готовыми «к предстоящим тяжелым дням».

На некоторых видеозаписях видно, как ветер «закручивает» огонь в подобие торнадо. На других роликах видно, как огонь охватывает дома.

Охватившие запад США лесные пожары привели к росту заражения коронавирусом среди жителей, говорится в исследовании ученых Гарвардского университета. Специалисты изучили данные по загрязнению воздуха от дыма, представленные Национальным управлением атмосферных явлений, и учли информацию о количестве зараженных и умерших от коронавируса.

Дым от лесных пожаров увеличивают количество частиц PM2,5. Это мелкодисперсная взвесь и капельки жидкости, которые способны проникать в человеческий организм. По мнению исследователей, именно рост загрязнения воздуха привел к повышенному количеству заражений и смертей от COVID-19.