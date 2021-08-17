Ученые заявили о влиянии дыма от лесных пожаров на заболеваемость COVID-19

Охватившие запад США лесные пожары привели к росту заражения коронавирусом среди жителей. Об этом говорится в исследовании ученых Гарвардского университета, опубликованном в журнале Science Advances.

Специалисты изучили данные по загрязнению воздуха от дыма, представленные Национальным управлением атмосферных явлений, и учли информацию о количестве зараженных и умерших от коронавируса.

Дым от лесных пожаров увеличивают количество частиц PM2,5. Это мелкодисперсная взвесь и капельки жидкости, которые способны проникать в человеческий организм. По мнению исследователей, именно рост загрязнения воздуха привел к повышенному количеству заражений и смертей от COVID-19.

Частицы забивают легкие, что приводит к нехватке кислорода в крови. В результате иммунитет реагирует на появившийся вирус с задержкой, что приводит к тяжелому течению болезни.

Согласно представленным данным, в 53 из 92 округов после лесных пожаров количество случаев заражения коронавирусом резко выросло на 11,7%.

В округах Бьюти, Калаверас (Калифорния) и Уитмен (штат Вашингтон) и число летальных исходов выросло на 8,4%. К этому привело увеличение количества частиц PM2,5 на 10 микрограммов на кубический метр.

В районах, где следов дыма в воздухе осталось больше, также выросло количество заражений и смертей.