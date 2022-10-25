«Какое-то недоразумение». Глава украинского завода «Мотор Сич» высказался о своем аресте | 360°

Мир 25 октября 2022, 01:32 «Какое-то недоразумение». Глава украинского завода «Мотор Сич» высказался о своем аресте Директор украинского «Мотор Сич» Богуслаев назвал недоразумением свой арест РИА "Новости"

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Директор завода «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев, которого на Украине обвинили в госизмене, считает решение суда о своем аресте недоразумением.

Шеченковский районный суд Киева поместил Богуслаева под арест на 60 суток.

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Видео с комментарием главы «Мотор Сич» в зале суда опубликовала украинское издание «Страна», сообщило РИА «Новости».

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«Это какое-то недоразумение», — сказал Богуслаев.

Служба безопасности Украины сообщила о задержании директора украинского завода «Мотор Сич» и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия 23 октября. Их подозревают в сотрудничестве с Россией после объявления спецоперации.

Накануне сотрудники СБУ выложили в открытый доступ аудиозапись разговоров президента предприятия «Мотор сич» Вячеслава Богуслаева, которая якобы подтверждает его сотрудничество с РФ. Как отмечают в СБУ, Богуслаев отправлял в Москву двигатели и детали для вертолетов ВКС России.