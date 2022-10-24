СБУ опубликовала «доказательства» госизмены арестованного главы «Мотор Сич» Богуслаева | 360°

Мир 24 октября 2022, 23:09 СБУ опубликовала «доказательства» госизмены арестованного главы «Мотор Сич» Богуслаева СБУ опубликовала «доказательства» госизмены арестованного главы «Мотор Сич» Богуслаева РИА "Новости"

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Служба безопасности Украины (СБУ) выложила в открытый доступ аудиозапись телефонных разговоров президента предприятия «Мотор сич» Вячеслава Богуслаева, которая якобы подтверждает его сотрудничество с Россией.

Аудиозапись якобы является доказательством того, что Богуслаев отправлял в Москву двигатели и детали для вертолетов ВКС России, несмотря на объявление российской спецоперации на Украине, отмечено в сообщении украинского ведомства в Telegram-канале.

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«Служба безопасности Украины опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров президента АО „Мотор Сич“, подтверждающих его сотрудничество с врагом», — говорится в заявлении.

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По версии ведомства, из аудиозаписей следует, что Богуслаев выражал надежду, что российские войска не остановят наступление. Также отмечается, что на днях правоохранители задержали еще одно должностное лицо и одного из сотрудников авиапредприятия.

Ранее украинские правоохранители задержали директора предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. Его обвиняют в госизмене. Несколько дней назад у Богуслаева провели обыски. Сотрудники СБУ вскрывали двери с помощью спецоборудования, написало РИА ФАН.