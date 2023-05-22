22 мая 2023, 22:48
«Как Сталинград для Гитлера». В США назвали битву за Артемовск поворотным моментом для Украины
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленский повторил ошибку Гитлера при потере Артемовска
Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор назвал серьезным ударом для ВСУ поражение в Артемовске. По его мнению, которое он высказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, в будущем о битве за город будут говорить, как о поворотном моменте для Украины.
Эксперт назвал ошибкой решение главы Украины Владимира Зеленского удерживать город в течение такого длительного времени. В итоге это привело к катастрофическим последствиям, а сам президент повторил ошибку Гитлера.
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«Артемовск стал для Зеленского во многом тем, чем был Сталинград для Гитлера», — сказал Макгрегор.
Бывший советник главы американского военного ведомства добавил, что киевские власти уже несколько месяцев честно пытаются поддерживать боевой дух солдат. Но в итоге армия несет огромные потери, что не может не сказаться на настроениях внутри ВСУ.
Ошибочная тактика Гитлера также привела к последующему поражению немецкой армии. И из-за просчета Зеленского конфликт на Украине сейчас развивается точно по такому же сценарию.
Ранее экс-сенатор от штата Виргиния Ричард Блэк назвал сражение в Артемовске крупнейшим в Европе со времен Второй мировой войны. По его мнению, это подтолкнет украинские власти к подготовке реванша, хотя разумнее искать пути к миру.
США
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Артемовск
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